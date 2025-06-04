Российская ошибка: украинский футболист откровенно признался о худшем решении в карьере
- Украинский форвард Филипп Будковский рассказал о периоде своей карьеры в российском Анжи.
- Будковский играл в Анжи в сезоне 2016/2017 и 2018 году, сыграв 38 матчей и забив 4 гола.
Филипп Будковский припомнил моменты из своей карьеры. Украинский форвард Зари рассказал о российском периоде, который произошел на его футбольном пути.
В свое время Будковский перешел в Анжи из Махачкалы. Нападающий объяснил, почему он выбрал российский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.
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Почему Будковский перешел в Анжи
На подкасте у Дениса Бойко Филипп Будковский признался, что при переходе в Анжи его смотивировала финансовая составляющая. Однако украинский форвард Зари подчеркнул, что это была ошибка.
Нападающий также рассказал, что в 2016 году он должен был переходить в Трабзонспор. Однако турецкий клуб в последний момент отказался от украинского форварда.
Это период, который хочется просто забыть и вычеркнуть. Я потом понял, что это шаг, который закрывает все,
– сказал Будковский.
Напомним, что Филипп Будковский перешел из Шахтера в Анжи на правах аренды. За российский клуб украинский форвард выступал в сезоне 2016/2017 и 2018 году.
В общем Филипп Будковский сыграл за Анжи в 38 матчах. На счету украинского нападающего 4 забитых мячей.