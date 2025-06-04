В свое время Будковский перешел в Анжи из Махачкалы. Нападающий объяснил, почему он выбрал российский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

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Почему Будковский перешел в Анжи

На подкасте у Дениса Бойко Филипп Будковский признался, что при переходе в Анжи его смотивировала финансовая составляющая. Однако украинский форвард Зари подчеркнул, что это была ошибка.

Нападающий также рассказал, что в 2016 году он должен был переходить в Трабзонспор. Однако турецкий клуб в последний момент отказался от украинского форварда.

Это период, который хочется просто забыть и вычеркнуть. Я потом понял, что это шаг, который закрывает все,

– сказал Будковский.

Напомним, что Филипп Будковский перешел из Шахтера в Анжи на правах аренды. За российский клуб украинский форвард выступал в сезоне 2016/2017 и 2018 году.

В общем Филипп Будковский сыграл за Анжи в 38 матчах. На счету украинского нападающего 4 забитых мячей.