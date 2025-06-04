Свого часу Будківський перейшов в Анжи з Махачкали. Нападник пояснив, чому він обрав російський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Чому Будківський перейшов в Анжи

На підкасті у Дениса Бойка Пилип Будківський зізнався, що при переході в Анжи його змотивувала фінансова складова. Проте український форвард Зорі наголосив, що це була помилка.

Нападник також розповів, що у 2016 року він мав переходити у Трабзонспор. Однак турецький клуб в останній момент відмовився від українського форварда.

Це період, який хочеться просто забути й викреслити. Я потім зрозумів, що це крок, який закриває все,

– сказав Будківський.

Нагадаємо, що Пилип Будківський перейшов з Шахтаря в Анжи на правах оренди. За російський клуб український форвард виступав у сезоні 2016/2017 та 2018 році.

Загалом Пилип Будківськиий зіграв за Анжи у 38 матчах. На рахунку українського нападника 4 забитих м'ячів.