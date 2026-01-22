Фильм с Александром Усиком получил номинацию на Оскар

Биографическая драма "Несокрушимый", одну из ролей в которой исполнил боксер Александр Усик, имеет шанс получить награду от Американской киноакадемии. Станет ли фильм с украинцем оскароносным, будет известно 15 марта.

Лента уже имела несколько возможностей получить награды на церемонии "Золотой глобус". Теперь большой голливудский дебют Усика оказался и в шорт-листе Оскара, как указано на сайте награды.

В какой номинации может выиграть Оскар фильм с Усиком?

Los Angeles Times сообщает, что "Несокрушимый" (в оригинале – "Smashing Machine") претендует на статуэтку за лучший грим и прически.

Александр Усик сыграл в ленте известного мастера смешанных боевых искусств Игоря Вовчанчича. А в главной роли американского бойца MMA Марка Керра выступил экс-реслер, а ныне кинозвезда Дуэйн "Скала" Джонсон.

Какой еще спортивный фильм может торжествовать на Оскаре?

Сразу в четырех номинациях представлена драма "F1" режиссера Джозефа Косински о пилоте Формулы-1. Фильм с Брэдом Питтом, который активно промотировало руководство самой популярной гоночной серии мира, претендует на звание лучшей ленты года, а также статуэтки за монтаж, звук и визуальные эффекты.

Какие спортивные фильмы брали Оскар?