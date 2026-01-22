Фільм з Олександром Усиком отримав номінацію на Оскар

Біографічна драма "Незламний", одну з ролей в якій виконав боксер Олександр Усик, має шанс здобути нагороду від Американської кіноакадемії. Чи стане фільм з українцем оскароносним – буде відомо 15 березня.

Стрічка вже мала кілька нагод здобути відзнаки на церемонії "Золотий глобус". Тепер великий голлівудський дебют Усика опинився і в шорт-листі Оскара, як зазначено на сайті нагороди.

В якій номінації може виграти Оскар фільм з Усиком?

Los Angeles Times повідомляє, що "Незламний" (в оригіналі – "Smashing Machine") претендує на статуетку за найкращий грим і зачіски.

Олександр Усик зіграв у стрічці відомого майстра змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчича. А в головній ролі американського бійця MMA Марка Керра виступив ексреслер, а нині кінозірка Двейн "Скеля" Джонсон.

Який ще спортивний фільм може тріумфувати на Оскарі?

Одразу у чотирьох номінаціях представлена драма "F1" режисера Джозефа Косінські про пілота Формули-1. Фільм з Бредом Піттом, який активно промотувало керівництво найпопулярнішої гоночної серії світу, претендує на звання найкращої стрічки року, а також статуетки за монтаж, звук та візуальні ефекти.

Які спортивні фільми брали Оскар?