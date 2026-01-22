Фільм з Олександром Усиком отримав номінацію на Оскар
- Фільм "Незламний" з Олександром Усиком номінований на Оскар за найкращий грим і зачіски.
- Драма "F1" з Бредом Піттом претендує на Оскар у чотирьох номінаціях, включаючи найкращий фільм року.
Біографічна драма "Незламний", одну з ролей в якій виконав боксер Олександр Усик, має шанс здобути нагороду від Американської кіноакадемії. Чи стане фільм з українцем оскароносним – буде відомо 15 березня.
Стрічка вже мала кілька нагод здобути відзнаки на церемонії "Золотий глобус". Тепер великий голлівудський дебют Усика опинився і в шорт-листі Оскара, як зазначено на сайті нагороди.
В якій номінації може виграти Оскар фільм з Усиком?
Los Angeles Times повідомляє, що "Незламний" (в оригіналі – "Smashing Machine") претендує на статуетку за найкращий грим і зачіски.
Олександр Усик зіграв у стрічці відомого майстра змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчича. А в головній ролі американського бійця MMA Марка Керра виступив ексреслер, а нині кінозірка Двейн "Скеля" Джонсон.
Який ще спортивний фільм може тріумфувати на Оскарі?
Одразу у чотирьох номінаціях представлена драма "F1" режисера Джозефа Косінські про пілота Формули-1. Фільм з Бредом Піттом, який активно промотувало керівництво найпопулярнішої гоночної серії світу, претендує на звання найкращої стрічки року, а також статуетки за монтаж, звук та візуальні ефекти.
Які спортивні фільми брали Оскар?
Стрічки про спорт досить рідко потрапляють до претендентів на великі кінонагороди. Проте деякі з них змогли досягти успіху.
Наприклад, фільм "Роккі" із Сільвестром Сталоне про боксера у 1976 році було визнано найкращим.
Так само у 1981 році головну статуетку Оскара забрала британська стрічка про легку атлетику "Вогняні колісниці".
Один з останніх прикладів – стрічка "Дорогий баскетбол", яка стала режисерським дебютом і єдиною у доробку легендарного баскетболіста Кобе Браянта. У 2017-му вона стала найкращим анімаційним фільмом.