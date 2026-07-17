Победителю ЧМ-2026 впервые в истории вручат чемпионские кольца

ФИФА ввела историческое нововведение для финала между Аргентиной и Испанией, который состоится в это воскресенье, 19 июля. Победитель этого решающего матча впервые в истории получит чемпионские кольца в дополнение к традиционному кубку и золотым медалям.

Сразу после финального свистка капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные кольца. Впоследствии все 30 наград будут персонализированы и официально вручены футболистам и представителям команды, сообщает сайт ФИФА.

Чемпионские кольца от ФИФА

Такой формат следует традиции американского спорта, где чемпионские кольца являются символом победы.

На одной стороне кольца будет изображен трофей чемпионата мира, а другая сторона будет оформлена в соответствии с символикой страны-победительницы.

Также ФИФА выпустит ограниченную серию из 2026 чемпионских колец. Из них 30 получат представители команды-победительницы, а еще 1996 поступят в продажу в качестве официальной лицензионной сувенирной продукции для болельщиков по всему миру. Стоимость колец пока не разглашается.

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The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history.



Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. pic.twitter.com/rP49whydhp – Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026

Американские традиции, которые используються на ЧМ-2026

ФИФА все активнее заимствует элементы американского спортивного шоу, стремясь сделать традиционный европейский футбол более коммерческим и зрелищным. Впервые в истории чемпионатов мира перерыв в финальном матче планируется использовать для проведения масштабного концертного шоу. Для этого, а также для показа рекламы, ФИФА намерена увеличить продолжительность перерыва между таймами с предусмотренных правилами 15 минут до 30.

Из-за жарких летних условий в США, Мексике и Канаде ФИФА также ввела обязательные трехминутные паузы для гидратации и охлаждения во время каждого тайма – ориентировочно на 22-й и 67-й минутах матча. Тренеры быстро приспособились к этим остановкам игры, используя их как полноценные тайм-ауты, подобно тем, что существуют в баскетболе.

Чемпионские кольца являются традиционной индивидуальной наградой в ведущих профессиональных лигах Северной Америки, прежде всего в НБА, НФЛ, НХЛ и МЛБ. Их вручают игрокам, тренерам и другим членам команды в знак победы в главном чемпионате сезона.

Испания – Аргентина: о финале чемпионата мира-2026

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Этот финал войдет в историю, ведь впервые в решающем матче чемпионата мира встретятся действующий чемпион Европы – Испания и обладатель титулов чемпиона мира и победитель Кубка Америки – Аргентина.

На пути к финалу испанцы уверенно обыграли Францию со счетом 2:0. Аргентина же пробилась в решающий матч после драматичной победы над Англией (2:1), отыгравшись в ходе встречи.

Судить финал будет 46-летний словенский арбитр Славко Винчич, назначенный ФИФА. Для аргентинских болельщиков это назначение имеет особое значение, ведь именно Винчич работал на матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины неожиданно уступила Саудовской Аравии (1:2).

Отдельное внимание привлекает и ожидаемое первое официальное противостояние на уровне национальных сборных между Лионелем Месси и молодой звездой Испании Ламином Ямалом.