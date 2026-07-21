Впрочем, как это нередко бывает после больших футбольных матчей, празднования сопровождались бурными эмоциями. В центре Мадрида во время празднования победы испанской сборной было совершено нападение на аргентинского болельщика, сообщает 24 Канал.

Что произошло в мадридском метро после матча Испания – Аргентина на ЧМ-2026

Инцидент произошел на станции метро "Соль", одном из самых оживленных мест столицы Испании, где в тот момент проходили массовые празднования.

Группа мужчин окружила аргентинца и начала его избивать. На видеозаписях, которые быстро распространились в социальных сетях, видно, как другие пассажиры вмешались, чтобы остановить драку и разнять участников конфликта.

Столкновение произошло всего через несколько часов после финального матча чемпионата мира. Видео инцидента вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей, которые осудили насилие во время празднований.

Как сообщает аргентинское издание El Litoral, на момент публикации испанские власти не сообщали о задержаниях по данному делу. Также не разглашается информация о состоянии пострадавшего, а обстоятельства конфликта остаются неизвестными.

Испания – Аргентина: как прошел матч

Единственный и решающий гол на 106-й минуте второго овертайма забил нападающий испанцев Ферран Торрес. На протяжении всех 120 минут встречи аргентинская команда так и не смогла нанести ни одного удара в створ ворот голкипера Унаи Симона.

Благодаря этой победе Испания во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира, впервые это произошло в 2010 году. Лучшим игроком турнира был признан испанский полузащитник Родри, получивший награду "Золотой мяч".

Финальный матч также вошел в историю благодаря масштабному концертному шоу, которое впервые состоялось прямо во время перерыва в игре. На сцене выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и группа BTS.