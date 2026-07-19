Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью. По ее словам, глава ведомства получила официальное приглашение, однако вынуждена отказаться от поездки в США из-за плотного рабочего графика и служебных обязанностей.

Кто еще из политиков не посетит финал ЧМ-2026

Фон дер Ляйен не единственная лидерша, которая пропустит главный матч четырехлетия. Президент Аргентины Хавьер Милей также отказался от визита на стадион. По имеющейся информации, аргентинский лидер предпочитает смотреть игру национальной сборной дома из-за личных футбольных предрассудков.

В то же время на VIP-трибунах ожидается высокое политическое представительство. Матч посетят:

Президент США Дональд Трамп (который лично наградит победителей)

Премьер-министр Испании Педро Санчес

Король Испании Фелипе VI

Представители руководства стран-соорганизаторов – Мексики и Канады

Этот поединок уже назвали историческим. Впервые в финалах чемпионатов мира сойдутся действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Кроме того, зрителей ждет первое в истории ЧМ масштабное шоу в перерыве, а игроки команды-победителя, помимо традиционных медалей, впервые получат эксклюзивные чемпионские кольца с индивидуальной гравировкой.

Главной спортивной интригой вечера станет противостояние поколений: легендарного аргентинца Лионеля Месси, для которого этот матч, вероятно, станет последним на чемпионатах мира, и юной звезды испанского футбола Ламина Ямаля.