ФИФА обрезала Трампа на фотографии победившей сборной Испании

ФИФА опубликовала официальные фотографии с празднования триумфа сборной Испании на чемпионате мира, однако президента США Дональда Трампа на них нет. Хотя во время церемонии награждения он стоял рядом с футболистами.

После победы Испании над Аргентиной (1:0) в дополнительное время в финале Трамп вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино поздравил чемпионов и вручил трофей капитану сборной Родри. Об этом сообщает The Telegraph.

Трамп на финальном матче Испания – Аргентина

Во время церемонии Родри ждал момента, чтобы поднять Кубок мира, и жестами пытался освободить место для празднования вместе с партнерами по команде. Несмотря на это, Трамп еще некоторое время оставался на сцене рядом с футболистами.

Впоследствии официальный аккаунт ФИФА в социальной сети X опубликовал фотографию празднования, на которой Трампа уже не было видно. В то же время на этом же снимке отсутствовал и главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Зато аккаунт мужской сборной Испании использовал другое фото, на котором тренер присутствует.

Испанская федерация футбола также опубликовала снимок с празднования, сделанный несколькими секундами позже, уже после того, как Инфантино и Трамп покинули сцену.

Во время церемонии награждения Трамп вместе с Инфантино вышел на поле стадиона, где трибуны встретили его громким и продолжительным свистом.

Финальный матч Трамп смотрел из VIP-ложи стадиона MetLife, которая была защищена пуленепробиваемым бронированным стеклом. Уже на 9-й минуте встречи легендарный бразильский футболист Роналдо принес в ложу оригинальный золотой Кубок мира. Камеры зафиксировали, как президент США внимательно рассматривал трофей, прикасался к нему и с улыбкой похлопывал по нему.