Після перемоги Іспанії над Аргентиною (1:0) в додатковий час у фіналі Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно привітав чемпіонів та вручив трофей капітану збірної Родрі. Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп на фінальному матчі Іспанія – Аргентина

Під час церемонії Родрі, очікував моменту, щоб підняти Кубок світу, і жестами намагався звільнити простір для святкування разом із партнерами по команді. Попри це, Трамп ще деякий час залишався на сцені поруч із футболістами.

Згодом офіційний акаунт ФІФА в соцмережі X опублікував фотографію святкування, на якій Трампа вже не було видно. Водночас на цьому ж знімку був відсутній і головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте. Натомість акаунт чоловічої збірної Іспанії використав інше фото, де тренер присутній.

Іспанська федерація футболу також оприлюднила світлину зі святкування, зроблену кількома секундами пізніше, вже після того, як Інфантіно та Трамп залишили сцену.

Під час церемонії нагородження Трамп із Інфантіно вийшов на поле стадіону, де трибуни зустріли його гучним і тривалим свистом.

Фінальний матч Трамп переглядав із VIP-ложі стадіону MetLife, яка була захищена куленепробивним броньованим склом. Уже на 9-й хвилині зустрічі легендарний бразильський футболіст Роналдо приніс до ложі оригінальний золотий Кубок світу. Камери зафіксували, як президент США уважно розглядав трофей, торкався його та із усмішкою поплескував по ньому.