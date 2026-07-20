На церемонії нагородження трофей капітан іспанців Родрі отримав з рук президента США Дональда Трампа. Главу держави трибуни засвистували, пише 24 Канал.

Які індивідуальні нагороди роздала ФІФА

Пау Кубарсі був визнаний найкращим молодим гравцем чемпіонату світу. Він та Ламін Ямаль стали першою парою тинейджерів в історії, які одночасно вийшли у стартовому складі на фінал Мундіалю.

Унаї Сімон, який зіграв на нуль сім із восьми матчів чемпіонату світу, цілком очікувано отримав "Золоту рукавичку" найкращому голкіперу.

Родрі був визнаний найкращим гравцем турніру і отримав з рук Джанні Інфантіно і Трампа "Золотий м'яч".

"Золота бутса" дістанеться Кіліану Мбаппе, який забив 10 голів на Мундіалі, але на нагородженні француз присутнім, зрозуміло, не був.

Як відбулося нагородження Іспанії Кубком світу

Спершу свої срібні медалі отримали аргентинці. Ліонель Мессі йшов першим. До честі гравців "альбіселесте", одразу з п'єдесталу вони не пішли у підтрибунні приміщення, а стали біля трибуни своїх вболівальників. Мессі не стримував сліз.

Хоча на церемонії були присутні президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, медалі вручали лише Джанні Інфантіно і Дональд Трамп.

Так само з рук цієї пари Кубок отримав Родрі. І знову, як і рік тому, виник незручний момент, коли Трампа не могли прибрати з подіуму, щоб спокійно почати святкування. Здавалося, капітан іспанців навіть не проти, щоб політик залишився. Але після підняття трофею Трамп і Інфантіно непомітно самі відійшли вбік і залишили п'єдестал.