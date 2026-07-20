На церемонии награждения трофей капитан испанской сборной Родри получил из рук президента США Дональда Трампа. Главу государства освистали с трибун, пишет 24 Канал.

Какие индивидуальные награды вручила ФИФА

Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира. Он и Ламин Ямаль стали первой парой подростков в истории, которые одновременно вышли в стартовом составе на финал Мундиаля.

Унаи Симон, который отыграл на ноль семь из восьми матчей чемпионата мира, вполне ожидаемо получил "Золотую перчатку" как лучший вратарь.

Родри был признан лучшим игроком турнира и получил из рук Джанни Инфантино и Трампа "Золотой мяч".

"Золотая бутса" достанется Килиану Мбаппе, забившему 10 голов на чемпионате мира, но на церемонии награждения француз, разумеется, не присутствовал.

Как проходила церемония награждения Испании Кубком мира

Сначала свои серебряные медали получили аргентинцы. Лионель Месси шел первым. К чести игроков "альбиселесте", сразу с пьедестала они не ушли в подтрибунное помещение, а встали возле трибуны своих болельщиков. Месси не сдерживал слез.

Хотя на церемонии присутствовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни, медали вручали только Джанни Инфантино и Дональд Трамп.

Также из рук этой пары Кубок получил Родри. И снова, как и год назад, возник неловкий момент, когда Трампа не могли убрать с подиума, чтобы спокойно начать празднование. Казалось, капитан испанцев даже не против того, чтобы политик остался. Но после поднятия трофея Трамп и Инфантино незаметно сами отошли в сторону и покинули пьедестал.