Это будет игра нервов, – Сабо сделал точный прогноз на финал Кубка Украины

В среду, 14 мая, состоится финал Кубка Украины по футболу. За трофей будут соревноваться донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Игра начнется в 18:30 на Центральном стадионе в Житомире. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния поделился бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

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Кого считает фаворитом

По мнению опытного эксперта, зрители станут свидетелями равной борьбы. Он прогнозирует, что игра завершится вничью, а команды будут определять победителя в послематчевой серии пенальти, где небольшим фаворитом будут "горняки".

"Я думаю, что основное время закончится вничью 0:0 или 1:1 и будет серия пенальти. Много мячей забито не будет. А серия пенальти – это будет игра нервов. Когда я был игроком, то мы много времени на тренировках уделяли пенальти. Надо бить по углам полуподъемом, тогда вратарь не успеет, а обманывать голкипера – это риск.

Кому из вратарей в серии пенальти я отдам предпочтение, Ризныку или Нещерету? Ризнык немного выше классом. Вот Бущан был лучшим из украинских вратарей, но его продали в Саудовскую Аравию", – сказал Сабо.

Справка. Это будет 11-й финал Кубка Украины, в котором встретятся Шахтер и Динамо. Оба клуба в этих противостояниях добыли по пять трофеев.

Напомним, что именно "горняки" являются действующим победителем турнира. В прошлом году они одолели Ворсклу в финале со счетом 2:1.