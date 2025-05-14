Шовковский назвал ошибку, из-за которой Динамо проиграло Шахтеру Кубок Украины

Киевские динамовцы имели отличные шансы завоевать свой 14-й Кубок Украины. Однако в драматичном матче "бело-синие" уступили Шахтеру.

В Житомире впервые в истории состоялся финал Кубка Украины. В напряженном поединке победу над Динамо одержал донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Динамо проиграло из-за собственных ошибок

Первая половина встречи удачно складывалась для "бело-синих". На 44-й минуте матча опытный Андрей Ярмоленко открыл счет. Однако в середине второго тайма "горняки" благодаря голу Кауана Элиаса восстановили паритет. В основное и дополнительное время счет на табло не изменился.

Победитель противостояния определился в серии пенальти. Динамовец Александр Караваев не сумел переиграть Дмитрия Ризныка, который стал героем футбольной лотереи.

После поединка главный тренер Динамо Александр Шовковский назвал главную причину неудачи киевлян. По мнению специалиста, переломным моментом стал эпизод, который привел к взятию ворот Нещерета.

"Безусловно, обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Здесь в первую очередь надо сказать, что в футболе в первую очередь индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но при этом также большое значение имеют ошибки, которых допускаются игроки. Мы опять же пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Как всегда, можно сказать, что будем делать выводы, но эта ошибка лишила нас Кубка", – цитирует Шовковского сайт Динамо.

Отметим, что благодаря этой победе Шахтер добыл свой 15-й титул, оторвавшись от Динамо, у которого 13 добытых Кубков Украины. "Горняки" гарантировали себе участие в Лиге Европы, несмотря на третье место в чемпионате.