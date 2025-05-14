У Житомирі вперше в історії відбувся фінал Кубка України. У напруженому поєдинку перемогу над Динамо здобув донецький Шахтар, пише 24 Канал.

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Динамо програло через власні помилки

Перша половина зустрічі вдало складалася для "біло-синіх". На 44-й хвилині матчу досвідчений Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. Проте в середині другого тайму "гірники" завдяки голу Кауана Еліаса відновили паритет. В основний та додатковий час рахунок на табло не змінився.

Переможець протистояння визначився у серії пенальті. Динамівець Олександр Караваєв не зумів переграти Дмитра Різника, який став героєм футбольної лотереї.

Після поєдинку головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав головну причину невдачі киян. На думку фахівця, переломним моментом став епізод, який призвів до взяття воріт Нещерета.

"Безумовно, прикро програвати в серії післяматчевих пенальті. Тут у першу чергу треба сказати, що у футболі в першу чергу індивідуальна майстерність має велике значення. Але при цьому також велике значення мають помилки, яких припускаються гравці. Ми знову ж таки пропустили гол після власної помилки, дали можливість провести супернику швидку контратаку та не дограли епізод до кінця, коли нам забивали. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але ця помилка позбавила нас Кубка", – цитує Шовковського сайт Динамо.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Шахтар здобув свій 15-й титул, відірвавшись від Динамо, у якого 13 здобутих Кубків України. "Гірники" гарантували собі участь в Лізі Європи, попри третє місце в чемпіонаті.