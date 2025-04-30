Объявлено время начала финала Кубка Украины по футболу

Финал Кубка Украины по футболу заранее было решено проводить в Житомире. Теперь стало известно, когда прозвучит стартовый свисток арбитра в матче за трофей.

Дирекция по проведению турнира определила время проведения финала. Он состоится 14 мая на Центральном стадионе.

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Когда начнется финал Кубка Украины

В решающем поединке сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Игра между ними начнется в 18:30, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Это будет первый финал Кубка Украины, который примет Житомир. До этого решающие матчи турнира проходили в девяти городах, больше всего в Киеве – 18 раз.

Отметим, что предстоящий финал станет 32-м в истории Кубка Украины. Рекордсменом по победам является Шахтер (14), но киевляне могут догнать "горняков", ведь сейчас отстают лишь на один трофей.

Справка. Действующим обладателем национального Кубка является команда Марино Пушича. Дончане в прошлом сезоне в финале одолели Ворсклу со счетом 2:1.

Напомним, что последнее украинское "Классическое" состоялось 27 апреля. В нем команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 2:2.