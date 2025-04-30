Дирекція з проведення турніру визначила час проведення фіналу. Він відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні.

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Коли розпочнеться фінал Кубка України

У вирішальному поєдинку зіграють київське Динамо та донецький Шахтар. Гра між ними розпочнеться о 18:30, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Це буде перший фінал Кубка України, який прийме Житомир. До цього вирішальні матчі турніру проходили у дев’яти містах, найбільше в Києві – 18 разів.

Зазначимо, що майбутній фінал стане 32-м в історії Кубка України. Рекордсменом за перемогами є Шахтар (14), але кияни матимуть змогу наздогнати "гірників", адже наразі відстають лише на один трофей.

Довідка. Чинним володарем національного Кубка є команда Маріно Пушича. Донеччани минулого сезону у фіналі здолали Ворсклу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що останнє українське "Класичне" відбулося 27 квітня. В ньому команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 2:2.