Фанаты Челси и Бетиса устроили массовую драку перед финалом ЛК: видео беспорядков

В среду, 28 мая, во Вроцлаве состоится финал Лиги конференций по футболу. За трофей будут бороться Бетис и Челси.

Накануне игры тысячи фанатов этих клубов прибыли в Польшу. Как часто бывает в таких случаях, они не смогли избежать кровавых драк.

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Фанаты "закусились" не на шутку

В соцсетях завирусились многочисленные видео с масштабными беспорядками на улицах Вроцлава, информирует 24 Канал. Конфликты между испанцами и англичанами начались еще вечером 27 мая, когда одна из групп болельщиков начала выкрикивать оскорбления в адрес соперников, после чего завязалась драка.

Сначала события развернулись возле одного из местных баров. Во время этих споров была очень агрессивная атмосфера, в результате чего фанаты начали бросать друг в друга стулья, стеклянные бутылки и даже посуду.

Стычка между фанатами Бетиса и Челси: смотрите видео

Впоследствии к этой драке присоединилось большее количество фанатов, после чего беспорядки превратились в кровавую бойню. Местная полиция в ответ распылила слезоточивый газ и образовала живую стену, чтобы разделить их.

Смотрите видео столкновений между фанатами во Вроцлаве

Отметим, что эмоции утихли только около полуночи. Болельщики разошлись, оставив после себя кучу мусора и значительные разрушения, а особенно агрессивно настроенных людей правоохранители задержали.

Справка. Финал Лиги конференций Бетис – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине матч будет транслироваться на медиасервисе Megogo.

Напомним, что 21 мая состоялся финал Лиги Европы. Тогда фанаты Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма также устроили массовую драку.