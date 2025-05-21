В среду, 21 мая, в Лиге Европы состоится финал сезона 2024-2025. В битве за трофей сойдутся английские Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Финал Лиги Европы-2025: онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Массовая стычка

Встреча пройдет в испанском городе Бильбао на арене "Нуэво Сан-Мамес". Накануне игру в населенный пункт съехались около 70 тысяч фанатов из Англии.

Из-за этого не получилось избежать массовой стычки. На улицах Бильбао болельщики Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед устроили большую словесную перепалку, которая затем переросла в драку.

Видео драки фанатов в Бильбао:

В ход шли не только кулаки, а еще и мебель из ближайших кафе. Местные вызвали полицию, которой удалось установить порядок на улицах и оказать помощь пострадавшим. Впрочем до арестов дело не дошло.

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Финальная встреча Лиги Европы начнется 21 мая в 22:00 по киевскому времени. Победа в этом матче позволит команде не только выиграть трофей, а еще и завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.