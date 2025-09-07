"Нейтральная" белоруска Арина Сабаленка вышла на корт "USTA Billie Jean King National Tennis Center" в статусе действующей чемпионки US Open. Для 24-летней Аманды Анисимовой это был дебютный финал Открытого чемпионата США, пишет 24 Канал.
Как завершился финал US Open 2025 Сабаленка – Анисимова?
В первой партии Сабаленка выиграла два подряд гейма, но Анисимова сумела отыграться и выйти вперед – 3:2. "Нейтральная" теннисистка добавила в конце сета и забрала три последних гейма – 6:3.
Во второй партии Аманда пыталась переломить ход поединка. Американка сравняла счет после 12 геймов – 6:6. На тай-брейке Сабаленко не оставила шансов сопернице, выиграв второй подряд трофей US Open.
Матч длился один час и 36 минут. Это была десятая очная встреча теннисисток. "Нейтральная" белоруска выиграла четвертый матч в противостоянии.
Арина Сабаленка – Аманда Анисимова 2:0 (6:3, 7:6(3))
Видеообзор финала US Open 2025 Сабаленка – Анисимова
Как выступили украинки в US Open 2025?
- В Открытом чемпионате США стартовали четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
- К сожалению, после первого раунда зачехлили ракетки Свитолина, Ястремская и Стародубцева.
- Достаточно успешным турнир оказался для Марты Костюк, которая остановилась в шаге от четвертьфинала. Украинская теннисистка прошла три раунда US Open, но в рекордном для себя четвертом раунде уступила чешке Каролине Муховой.