"Нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка вийшла на корт "USTA Billie Jean King National Tennis Center" в статусі чинної чемпіонки US Open. Для 24-річної Аманди Анісімової це був дебютний фінал Відкритого чемпіонату США, пише 24 Канал.
Як завершився фінал US Open 2025 Сабалєнка – Анісімова?
У першій партії Сабалєнка виграла два поспіль гейми, але Анісімова зуміла відігратися та вийти вперед – 3:2. "Нейтральна" тенісистка додала наприкінці сету та забрала три останні гейми – 6:3.
У другій партії Аманда намагалася переломити хід поєдинку. Американка зрівняла рахунок після 12 геймів – 6:6. На тай-брейку Сабаленка не залишила шансів суперниці, вигравши другий поспіль трофей US Open.
Матч тривав одну годину та 36 хвилин. Це була десята очна зустріч тенісисток. "Нейтральна" білоруска виграла четвертий матч у протистоянні.
Аріна Сабалєнка – Аманда Анісімова 2:0 (6:3, 7:6(3))
Відеоогляд фіналу US Open 2025 Сабалєнка – Анісімова
Як виступили українки в US Open 2025?
У Відкритому чемпіонаті США стартували чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
На жаль, після першого раунду зачохлили ракетки Світоліна, Ястремська і Стародубцева.
Досить успішним турнір виявився для Марти Костюк, яка зупинилася за крок до чвертьфіналу. Українська тенісистка пройшла три раунди US Open, але в рекордному для себе четвертому раунді поступилася чешці Кароліні Муховій.