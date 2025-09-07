В Нью-Йорке определилась победительница US Open-2025 в женском одиночном разряде. В решающем поединке встретились белоруска Арина Сабаленка и американка Аманда Анисимова.

"Нейтральная" белоруска Арина Сабаленка вышла на корт "USTA Billie Jean King National Tennis Center" в статусе действующей чемпионки US Open. Для 24-летней Аманды Анисимовой это был дебютный финал Открытого чемпионата США, пишет 24 Канал.

Как завершился финал US Open 2025 Сабаленка – Анисимова?

В первой партии Сабаленка выиграла два подряд гейма, но Анисимова сумела отыграться и выйти вперед – 3:2. "Нейтральная" теннисистка добавила в конце сета и забрала три последних гейма – 6:3.

Во второй партии Аманда пыталась переломить ход поединка. Американка сравняла счет после 12 геймов – 6:6. На тай-брейке Сабаленко не оставила шансов сопернице, выиграв второй подряд трофей US Open.

Матч длился один час и 36 минут. Это была десятая очная встреча теннисисток. "Нейтральная" белоруска выиграла четвертый матч в противостоянии.

Арина Сабаленка – Аманда Анисимова 2:0 (6:3, 7:6(3))

