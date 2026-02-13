Скандинавская битва на Олимпиаде: Финляндия уничтожила принципиального соперника в хоккее

Сборная Финляндии уверенно победила Швецию в центральном матче группы В хоккейного турнира Олимпиады-2026. "Львы" забросили четыре шайбы и не оставили шансов принципиальному сопернику.

Эта победа стала критически важной для финнов после неудачного старта турнира. Зато Швеция не смогла подтвердить статус одного из фаворитов группы, передает 24 Канал.

Как разворачивалась игра?

Сборная Финляндии активно начала матч и уже в первом периоде забросила две шайбы, поставив шведов в сложное положение. Николас Матинпало открыл счет точным броском, а затем преимущество удвоил Антон Лунделль, пишет winnipegfreepress.

Швеция смогла ответить только во втором периоде, когда Расмус Далин реализовал большинство и сократил отставание до минимума. Однако на большее "тре крунур" не хватило.

Гол в меньшинстве добил шведов и принес финнам уверенную победу

Ключевым моментом игры стала шайба Йоэля Армии в меньшинстве, которая восстановила комфортное преимущество финнов – 3:1. В третьем периоде команда Финляндии закрепила успех и установила финальный счет – 4:1.

Финны продемонстрировали самоотверженную игру в обороне, выдержали давление соперника и эффективно использовали свои моменты. Победа для "Суоми" стала важным шагом в борьбе за выход в четвертьфинал Олимпийских игр-2026.

Этот результат позволил обеим командам набрать по три очка после двух матчей, что обострило борьбу за выход в плей-офф.

Единоличным лидером в группе В является Словакия (6 очков), у аутсайдера Италии пока 0 баллов.

Что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире у мужчин?