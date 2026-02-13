Ця перемога стала критично важливою для фінів після невдалого старту турніру. Натомість Швеція не змогла підтвердити статус одного з фаворитів групи, передає 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Збірна Фінляндії активно розпочала матч і вже в першому періоді закинула дві шайби, поставивши шведів у складне становище. Ніколас Матінпало відкрив рахунок точним кидком, а згодом перевагу подвоїв Антон Лунделль, пише winnipegfreepress.

Швеція змогла відповісти лише в другому періоді, коли Расмус Далін реалізував більшість і скоротив відставання до мінімуму. Проте на більше "тре крунур" не вистачило.

Гол у меншості добив шведів і приніс фінам впевнену перемогу

Ключовим моментом гри стала шайба Йоеля Армії у меншості, яка відновила комфортну перевагу фінів – 3:1. У третьому періоді команда Фінляндії закріпила успіх і встановила фінальний рахунок – 4:1.

Фіни продемонстрували самовіддану гру в обороні, витримали тиск суперника та ефективно використали свої моменти. Перемога для "Суомі" стала важливим кроком у боротьбі за вихід до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2026.

Цей результат дозволив обом командам набрати по три очки після двох матчів, що загострило боротьбу за вихід до плей-оф.

Одноосібним лідером у групі В є Словаччина (6 очок), в аутсайдера Італії наразі 0 балів.

