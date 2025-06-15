Финляндия – Украина: во сколько начнется матч на молодежном Евро-2025

Сборная Украины проведет вторую встречу в рамках чемпионата Европы U-21. Команда Унаи Мельгосы попытается набрать первые очки в битве с Финляндией.

Сборная Украины U-21 стартовала на Евро-2025 с поражения против команды Дании (2:3). Теперь же подопечные Унаи Мельгосы во втором туре имеют целью улучшить свои шансы на плей-офф, сообщает 24 Канал.

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Когда и где сыграют матч Финляндия – Украина

Для этого "сине-желтым" нужно играть на победу против Финляндии. Наш соперник считается аутсайдером квартета, но в первом туре сборной удалось отобрать очки у Нидерландов (2:2).

Где состоится матч Финляндия – Украина? Встреча пройдет на городском стадионе в словацком городе Кошице. Он расположен всего в 80-ти километрах от границы с Украиной и вмещает около 12500 зрителей.

Когда начнется матч Финляндия – Украина? Старт игры запланирован на 15 июня 18:00 по местному времени. По украинскому времени стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Напомним, что Украина уверенно преодолела квалификацию на Евро-2025. Подопечные Мельгосы одержали 8 побед в десяти матчах против Англии, Сербии, Северной Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

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Наша команда постарается повторить успешные выступления предыдущих лет. Украина до этого трижды участвовала в финальной стадии молодежного Евро.

В двух случаях "сине-желтые" получали медали. В 2006-м Украина дошла до финала, где уступила Нидерландам. А два года назад, в 2023-м, наша команда стала полуфиналистом соревнования.