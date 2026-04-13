Укр Рус
Sport News 24 Бокс Все из-за россиянина: в Лондоне прозвучала сирена воздушной тревоги
13 апреля, 12:14
Все из-за россиянина: в Лондоне прозвучала сирена воздушной тревоги

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Российский боксер Арсланбек Махмудов вышел на бой против Тайсона Фьюри под звук сирены.
  • Тайсон Фьюри одержал единогласную победу над россиянином.

В субботу, 11 апреля, в Лондоне прошел большой вечер бокса. Среди главных действующих лиц этого события был и Тайсон Фьюри, который вернулся на ринг после долгой паузы.

Себе в соперники "Цыганский король" выбрал боксера из России Арсланбека Махмудова. Как и предполагалось, спортивное событие с участием россиянина не обошлось без позорного момента, сообщает Ring Magazine.

Как опозорился Махмудов?

Махмудов решил выделиться еще до старта самого поединка. Арсланбек выбрал для себя необычный вариант выхода в ринг.

Россиянин отказался от любой музыки, как это обычно делают боксеры. Вместо этого его выход сопровождала сирена воздушной тревоги.

Как Махмудов вышел в ринг: смотреть видео

В конце концов желание запугать соперника не помогло Махмудову. Бой длился все 12 раундов и Тайсону не удалось нокаутировать российского спортсмена.

Однако судьи отдали "Цыганскому королю" единогласную победу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Фьюри это был первый бой за последние почти полтора года.

Что дальше ждет Фьюри?

  • До этого последний раз Тайсон выходил на ринг еще в декабре 2024 года. В течение того года британец дважды уступил Александру Усику и потерял чемпионский пояс WBC.
  • Встреча с Махмудовым не была титульной. Россиянину принадлежит пояс WBA Intercontinental, но он не был на кону в этом поединке.
  • Теперь Тайсон Фьюри желает организовать бой против Энтони Джошуа. Сейчас "Цыганский король" имеет 35 побед и одну ничью в 38-ми встречах согласно данным Boxrec.