Все из-за россиянина: в Лондоне прозвучала сирена воздушной тревоги

В субботу, 11 апреля, в Лондоне прошел большой вечер бокса. Среди главных действующих лиц этого события был и Тайсон Фьюри, который вернулся на ринг после долгой паузы.

Себе в соперники "Цыганский король" выбрал боксера из России Арсланбека Махмудова. Как и предполагалось, спортивное событие с участием россиянина не обошлось без позорного момента, сообщает Ring Magazine.

Как опозорился Махмудов?

Махмудов решил выделиться еще до старта самого поединка. Арсланбек выбрал для себя необычный вариант выхода в ринг.

Россиянин отказался от любой музыки, как это обычно делают боксеры. Вместо этого его выход сопровождала сирена воздушной тревоги.

В конце концов желание запугать соперника не помогло Махмудову. Бой длился все 12 раундов и Тайсону не удалось нокаутировать российского спортсмена.

Однако судьи отдали "Цыганскому королю" единогласную победу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Фьюри это был первый бой за последние почти полтора года.

