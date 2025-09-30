Александр Усик летом переписал историю бокса. Он стал первым бойцом, который завоевал звание 3-кратного абсолюта в эпоху четырех поясов.

В поединке за все титулы хевивейта он одолел Даниэля Дюбуа. О том бое высказался британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, который рассказал интересные подробности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Фьюри о реванше Усик – Дюбуа?

Двоюродный брат звездного Тайсона Фьюри признался, что делал ставку на эту битву. Также он признал, что победа украинца была полностью заслуженной.

"Если честно, то я поставил на этот бой. Кажется, я выиграл около трех или четырех тысяч. Я ожидал такого боя, потому что, во-первых, для Усика это была вендетта. Он помнил, что произошло в первый раз.

Все говорили, что это был удар ниже пояса и так далее, но если тебя так ударят во время боя, ты чувствуешь это. Послушайте, победил лучший. Вот и все. А Дюбуа не любит, когда его бьют. И я думаю, как только его ударили, он захотел оттуда уйти. И это снова произошло, он сдался", – сказал Фьюри.

К слову. Усик в реванше одолел Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде. До этого они дрались в августе 2023 года и тогда украинец также победил досрочно.

Отметим, что ранее Сауль Альварес в соцсети X показывал скрин со своей ставкой на бой Усик – Дюбуа. "Канело" поставил на победу украинца 500 тысяч долларов.

Что известно о Хью Фьюри?