Такого не было 68 лет: канадский хоккеист в финале НХЛ повторил абсолютный рекорд лиги
- Сэм Райнхарт из Флорида Пантерс повторил рекорд НХЛ, забросив четыре шайбы в одном матче финальной серии Кубка Стэнли.
- До Райнхарта, такое достижение удавалось лишь пятерым игрокам, последним из которых был Морис Ришар в 1957 году.
В среду, 18 июня, определился обладатель Кубка Стэнли. За трофей боролись Флорида Пантерс и Эдмонтон Ойлерз.
В шестом матче серии американский клуб одержал победу со счетом 5:1, которая стала чемпионской в НХЛ-2024/2025. Этот поединок стал также особенным на индивидуальном уровне для игрока "пантер" Сэма Райнхарта, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
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Какое достижение покорилось Райнхарту
Канадский форвард забросил в этой игре сразу четыре шайбы. Это повторение бомбардирского рекорда НХЛ в одном матче финальной серии.
До Сэма Райнхарта такое удавалось лишь пятерым игрокам. Последний раз такой результативностью отметился легендарный Морис Ришар в далеком 1957 году.
Кто забрасывал 4 шайбы в одном матче финальной серии НХЛ
- Ньюси Лалонд – сезон-1918/1919
- Фрэнк Фойстон – 1918/1919
- Бейб Дай – 1921/1922
- Тед Линдсей – 1954/1955
- Морис Ришар – 1956/1957
- Сэм Райнгарт – 2024/2025
Как Сэм Райнхарт повторил рекорд НХЛ: смотрите видео
Справка. Флорида Пантерс во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне "пантеры" также одолели "нефтяников".
Напомним, что в четвертьфинале еще один рекорд НХЛ покорился игроку Флориды Пантерс. Его себе в актив записал Брэд Маршан.