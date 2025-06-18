В шестом матче серии американский клуб одержал победу со счетом 5:1, которая стала чемпионской в НХЛ-2024/2025. Этот поединок стал также особенным на индивидуальном уровне для игрока "пантер" Сэма Райнхарта, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

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Какое достижение покорилось Райнхарту

Канадский форвард забросил в этой игре сразу четыре шайбы. Это повторение бомбардирского рекорда НХЛ в одном матче финальной серии.

До Сэма Райнхарта такое удавалось лишь пятерым игрокам. Последний раз такой результативностью отметился легендарный Морис Ришар в далеком 1957 году.

Кто забрасывал 4 шайбы в одном матче финальной серии НХЛ

Ньюси Лалонд – сезон-1918/1919

Фрэнк Фойстон – 1918/1919

Бейб Дай – 1921/1922

Тед Линдсей – 1954/1955

Морис Ришар – 1956/1957

Сэм Райнгарт – 2024/2025

Как Сэм Райнхарт повторил рекорд НХЛ: смотрите видео

Справка. Флорида Пантерс во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне "пантеры" также одолели "нефтяников".

Напомним, что в четвертьфинале еще один рекорд НХЛ покорился игроку Флориды Пантерс. Его себе в актив записал Брэд Маршан.