У шостому матчі серії американський клуб здобув перемогу з рахунком 5:1, яка стала чемпіонською в НХЛ-2024/2025. Цей поєдинок став також особливим на індивідуальному рівні для гравця "пантер" Сема Райнгарта, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НХЛ.

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Яке досягнення підкорилося Райнгарту

Канадський форвард закинув у цій грі одразу чотири шайби. Це повторення бомбардирського рекорду НХЛ в одному матчі фінальної серії.

До Сема Райнгарта таке вдавалося лише п'ятьом гравцям. Востаннє такою результативністю відзначився легендарний Моріс Рішар у далекому 1957 році.

Хто закидував 4 шайби в одному матчі фінальної серії НХЛ

Ньюсі Лалонд – сезон-1918/1919

Френк Фойстон – 1918/1919

Бейб Дай – 1921/1922

Тед Лындсей – 1954/1955

Моріс Рішар – 1956/1957

Сем Райнгарт – 2024/2025

Як Сем Райнгарт повторив рекорд НХЛ: дивіться відео

Довідка. Флорида Пантерс вдруге поспіль здобула Кубок Стенлі. Минулого сезону "пантери" також здолали "нафтовиків".

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ще один рекорд НХЛ підкорився гравцю Флориди Пантерс. Його собі в актив записав Бред Маршан.