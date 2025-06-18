У шостому матчі серії американський клуб здобув перемогу з рахунком 5:1, яка стала чемпіонською в НХЛ-2024/2025. Цей поєдинок став також особливим на індивідуальному рівні для гравця "пантер" Сема Райнгарта, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НХЛ.
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Яке досягнення підкорилося Райнгарту
Канадський форвард закинув у цій грі одразу чотири шайби. Це повторення бомбардирського рекорду НХЛ в одному матчі фінальної серії.
До Сема Райнгарта таке вдавалося лише п'ятьом гравцям. Востаннє такою результативністю відзначився легендарний Моріс Рішар у далекому 1957 році.
Хто закидував 4 шайби в одному матчі фінальної серії НХЛ
- Ньюсі Лалонд – сезон-1918/1919
- Френк Фойстон – 1918/1919
- Бейб Дай – 1921/1922
- Тед Лындсей – 1954/1955
- Моріс Рішар – 1956/1957
- Сем Райнгарт – 2024/2025
Як Сем Райнгарт повторив рекорд НХЛ: дивіться відео
Довідка. Флорида Пантерс вдруге поспіль здобула Кубок Стенлі. Минулого сезону "пантери" також здолали "нафтовиків".
Нагадаємо, що у чвертьфіналі ще один рекорд НХЛ підкорився гравцю Флориди Пантерс. Його собі в актив записав Бред Маршан.