Российский спорт оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки не допускают к международным соревнованиям, сообщает 24 Канал.

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Россия ищет поддержку в хоккее

Не стал исключением и хоккей, где россияне обычно выступали неплохо. Местные фанаты этого вида спорта надеялись, что Россию допустят к олимпийскому турниру на Играх-2026.

Впрочем, Международная федерация хоккея оставила бан в силе. Это сильно расстроило двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, который прокомментировал пропагандистским СМИ санкции против России.

Чего мы ждали? Спортивные начальники нас кормили обещаниями. Меня раздражают все эти обещания и ожидание какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже не очень хоккейное государство. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей и нас некому защищать,

– заявил Фетисов.

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Отметим, что бывший спортсмен при этом остается сторонником местного диктатора Владимира Путина. Хоккеист поддерживает войну против Украины и является депутатом от правящей партии "Единая Россия".

Зимние Олимпийские игры-2026 станут первыми в истории, где не выступит сборная России. Ранее команда страны-террористки лишь раз брала золотые медали в этом виде спорта. В 2018 году россияне в финале одолели Германию в дополнительное время.