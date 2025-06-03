Российский спорт оказался под сильными санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Местных атлетов заставляют выступать только под нейтральным флагом, а команды не допускают к соревнованиям, сообщает 24 Канал.

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Подгорело у террористов

Так же санкции против России продолжают действовать в хоккее. Недавно Международная федерация хоккея (IIHF) продлила бан российской сборной и запретила ей участвовать в зимних Олимпийских играх-2026.

Из-за такого решения у российских фанатов произошел выброс нецензурных мыслей. Особенно заистерил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, который сейчас является депутатом местного парламента от путинской партии "Единая Россия".

Это решение было принято не в последний момент. Печально все это. Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. А нам надо развивать хоккей в стране. КХЛ и молодежные лиги у нас на подъеме. Пусть они сами ковыряются в своем болоте под названием чемпионат мира, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей и двигаться вперед,

– заявил Фетисов в интервью российским пропагандистам.

Это будут первые зимние Олимпийские игры, на которых не выступит сборная России. Ранее команда страны-террористки только раз брала золотые медали в этом виде спорта. В 2018 году россияне в финале одолели Германию в дополнительное время.

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На прошлых играх в 2022-м команда заняла третье место. Напомним, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Участие в хоккейном турнире примут 12 команд: