В деле Балогуна появилась новая шокирующая деталь: найден ответственный за принятие решения

Крупнейший скандал чемпионата мира по футболу-2026 не утихает. Отмена красной карточки игроку сборной США Фоларину Балогуну, произошедшая после звонка Дональда Трампа, была принята решением одного человека.

Вместо того чтобы обсуждать дисквалификацию нападающего всем составом дисциплинарного комитета, в ФИФА решили не утруждать себя. Балогуна оправдал лично глава ведомства Мохаммад Аль-Камали, пишет 24 Канал.

Что стало известно о деле Балогуна в ФИФА?

По информации издания The Times, заявления Джанни Инфантино о том, что Балогун получил возможность сыграть против Бельгии после "абсолютно независимого решения дисциплинарного комитета", были лукавством.

Из 18 членов органа, который должен рассматривать вопросы об отстранении и наказании игроков за нарушение правил, 17 вообще не знали о том, что красная карточка Балогуна может быть отменена. Этот шаг, который так сильно понравился президенту США Дональду Трампу, самовольно предпринял глава комитета Мохаммад Аль-Камали, представляющий в ФИФА Объединенные Арабские Эмираты.

При этом еще до начала чемпионата мира всем командам рассылали памятки о правилах, где четко указывалось, что отмена красных карточек невозможна, а в случае прямого удаления обязательно назначается наказание в виде дисквалификации на один матч.

Чем закончилась история с Балогуном на Мундиале?

На фоне скандала сборная Бельгии, которой предстояло сыграть с США в 1/8 финала, получила дополнительную поддержку со стороны нейтральных болельщиков. Команда Руди Гарсии в итоге победила со счетом 4:1, а Фоларин Балогун, который в предыдущих матчах был одним из самых полезных игроков на поле и забил три гола, на этот раз провалил игру и получил одну из самых низких оценок.