Где смотреть Формулу-1 в Украине в 2026 году

"Королевские гонки" готовятся к старту 77-го сезона в истории. Формула-1 обещает стать непредсказуемой благодаря новому регламенту и расширенному составу пилотов.

С нового сезона в "королевских гонках" будут двигатели, которые на 50% состоят из электричества. Первое гран-при сезона состоится 8 марта в австралийском Мельбурне, сообщает 24 Канал.

Где смотреть Формулу-1?

Украинские фанаты гонок смогут вживую смотреть заезды. Официальным транслятором Формулы-1 в Украине является компания ирландская компания Setanta Sports.

Именно на ее ресурсах будут транслироваться вживую все квалификации и гран-при сезона. Они будут доступны как на двух официальных каналах "Setanta Sports" и "Setanta Sports+".

Они доступны во многих пакетах ТВ. Также все заезды будут показаны на собственной ОТТ-платформе компании. Стоимость месячной подписки на нее составляет 109 гривен в месяц или 1090 гривен в год.

Каким будет сезон в Формуле-1?

Отчетный сезон также выделяется расширением количества команд и пилотов. Впервые за долгое время на старт будут выходить по 22 гонщика, а среди команд будут две команды.

Первой является Ауди, которая выкупила команду Заубер и де-факто будет использовать ее наработки. А вот для Кадиллак это абсолютный дебют в "королевских гонках".

Для своего первого сезона американцы вернули в Формулу-1 двух опытных пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса. В разные годы они становились вице-чемпионами мира.

Календарь сезона Формулы-1 состоит из 24-х этапов, как и в прошлом году. Только одна замена состоялась в этом расписании – гран-при Эмилии-Романьи уступило место уличной гонке в Мадриде.