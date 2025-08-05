Формула-1 все больше набирает популярность в последние годы. Гонки превратились в большое шоу, где главным становится не только скорость на трассе, а также медийность гонщиков.

Однако фанатов интересуют не только достижения пилотов Формулы-1, а также их личная жизнь. 24 канал собрал подборку самых горячих девушек представителей королевского спорта.

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Александра Сент-Мле

Александра Сент-Мле / Фото из инстаграма девушки

Александра Сент-Мле встречается с пилотом Феррари Шарлем Леклером. Девушка окончила факультет истории искусств в престижной школе Лувра в Париже.

За социальными сетями Сент-Мле следит более одного миллиона подписчиков, что говорит о ее популярности. Возлюбленная Леклера делится с поклонниками собственной дизайнерской одеждой и разнообразными памятниками архитектуры.

Муни "Лили" Хе

Муни "Лили" Хе / Фото из инстаграма девушки

Муни Хе покорила сердце пилота команды Williams Александра Албона. Очаровательная возлюбленная тайско-британского гонщика является профессиональной гольфисткой. В 5 лет девушка благодаря отцу познакомилась со спортом.

В 2017 году китаянка начала выступать на профессиональном уровне. За страницами девушки в социальных сетях следят около одного миллиона подписчиков.

Келли Пике

Келли Пике / Фото из инстаграма девушки

Келли Пике встречается с четырехкратным чемпионом мира и звездой Формулы-1 Максом Ферстаппеном из Ред Булл. Бразильянка является дочерью легендарного пилота Нельсона Пике.

Перед тем как начать отношения с Ферстаппеном Пике встречалась с российским пилотом Данилом Квятовым и имеет от него дочь. Отношения между Максом и Келли начались в 2020 году, а в мае этого года девушка родила пилоту дочь Лили.

Кармен Монтеро Мундт

Кармен Монтеро Мундт / Фото из инстаграма девушки

Кармен Монтеро Мундт очаровала одного из самых талантливых пилотов Формулы-1 Джорджа Рассела из Мерседес. Роман гонщика с девушкой начался в 2020 году, а сама пара проживает в Монако.

Возлюбленная Рассела является довольно успешной и сотрудничала Dior и Tommy Hilfiger. Девушка закончила Вестминстерский университет, получив степень по управлению бизнесом, а впоследствии выпустила книгу "Female Invest" – финансовые советы для женщин.

Ребекка Дональдсон

Ребекка Дональдсон / Фото из инстаграма девушки

Карл Сайнс из Williams встречается с настоящей королевой, которая впервые выиграла конкурс красоты в 17 лет – Ребеккой Дональдсон. Возлюбленная испанского пилота имеет собственный бренд одежды, который называется Muse.

Девушку часто можно увидеть на обложках известных модных журналов. Дональдсон активно ведет социальные сети, но количество подписчиков избранницы Сайнса насчитывает около 400 тысяч.

Ранее мы рассказывали о Александре Бондареве, который стал первым украинским пилотом, выигравшим гонку в серии итальянской Формулы-4.