В Формуле-1 снова возникла проблема с календарем: завершение сезона под угрозой

Сезон "Формулы-1" должен был завершиться Гран-при Катара и Абу-Даби. Но их может постигнуть та же участь, что и этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, что поставит руководителей чемпионата в затруднительное положение.

Несмотря на окончание войны между США и Ираном, проведение гонок на Ближнем Востоке по-прежнему не гарантировано. Поэтому "Формуле-1" приходится готовить сразу несколько запасных вариантов, пишет "24 Канал".

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Почему могут отменить Гран-при Катара и Абу-Даби?

В апреле этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии не состоялись из-за продолжавшейся активной фазы войны на Ближнем Востоке. Сейчас же боевые действия приостановлены – но "Формула-1" все равно может полностью обойти этот регион в этом году.

Проблема возникла из-за отказа немецких компаний предоставить официальному логистическому партнеру чемпионата страхование на время перевозки техники команд в Катар и Абу-Даби. Причина – Ближний Восток по-прежнему остается опасным с точки зрения страховщиков.

Какие варианты рассматривает "Формула-1" на случай отмены этапов?

Руководство чемпионата разработало два проекта решения кризиса на случай, если будут отменены еще два Гран-при и сезон слишком сильно сократится.

Согласно первому варианту, финал чемпионата состоится в Лас-Вегасе, где проведут сразу два гоночных уик-энда подряд. В таком случае общее количество гонок достигнет 21.

Также существует альтернатива в виде приезда "Формулы-1" на финал года в Европу. Тогда заключительные Гран-при проведут в португальском Портимао и повторно в Барселоне. Всего получится 22 этапа.