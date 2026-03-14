Впервые в сезоне Рассел не стал самым быстрым, но вряд ли в команде Mercedes сильно разочарованы результатами. Ведь немецкая конюшня снова демонстрирует свое доминантное положение на треке, сообщает 24 Канал.

Какие результаты квалификации Гран-при Китая в Формуле-1?

Еще после спринта стало понятно, что Mercedes снова быстрые, и только технические проблемы или ошибки могут обеспечить интригу в борьбе за поул-позишн.

Так и произошло: в решающем сегменте Джордж Рассел внезапно остановился на трассе и сообщил команде о сбое электроники. Лидеру чемпионата удалось перезапустить систему и двинуться в боксы, но до последнего не было понятно, сможет ли британец проехать быстрый круг.

Нервами в соседнем гараже воспользовался Кими Антонелли. Пока механики спешно искали Расселу новый руль, Андреа первым выехал на фильную попытку и показал отличный результат.

Что касается Рассела, то он успел начать круг до красных огней, но уступил напарнику двумя десятыми секунды. Третьим на стартовой решетке будет Льюис Хэмилтон, пилоты Red Bull неожиданно уступили Пьеру Гасли и начнут гонку лишь 8-ым и 9-ым, Ферстаппен впереди Аджара.

Какой рекорд установил Андреа Кими Антонелли?

В возрасте 19-ти лет итальянский пилот Mercedes стал самым молодым в истории Формулы-1 победителем квалификации. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который выиграл поул-позишн в Италии в 2008 году, когда ему был 21 год.

Антонелли уже не впервые доказывать свой статус вундеркинда: до этого он последовательно становился самым молодым лидером гонки и наименее возрастным владельцем самого быстрого круга в гонке.

Результаты квалификации Гран-при Китая

1. Кими Антонелли, Mercedes, 1:32.064

2. Джордж Рассел, Mercedes, +0.222

3. Льюис Хэмилтон, Ferrari, +0.351

4. Шарль Леклер, Ferrari, +0.364

5. Оскар Пиастри, McLaren, +0.486

6. Ландо Норрис, McLaren, +0.544

7. Пьер Гасли, Alpine, +0.809

8. Макс Ферстаппен, Red Bull, +0.938

9. Изак Аджар, Red Bull, +1.057

10. Оливер Берман, Haas, +1.228

Гран-при Китая состоится в воскресенье, 15 марта, в 9:00 по киевскому времени.