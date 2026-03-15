Фейл McLaren и Ферстаппен на дне: мемы о Гран-при Китая в Формуле-1

После насыщенного событиями Гран-при Китая сети традиционно заполонили мемы о новых реалиях Формулы-1. Кто-то обыгрывал дебютную победу Кими Антонелли, другие удивлялись двойному невыходу на старт действующих обладателей Кубка конструкторов.

24 Канал предлагает вместе взглянуть на наиболее яркие вирусные фото и видео о втором этапе Формулы-1 в 2026 году.

Как отреагировали в соцсетях мемами на Гран-при Китая?

Гонка в Китае – это хаос. Как это, двойной нестарт для Макларен?

Как я чувствую себя сейчас, поставив на прошлой неделе на победу Макларен в Китае, хотя мой друг с меня смеялся



Метров, которые проехал Пиастри в 2026 году: Австралия – 0, Китай – 0

Зак Браун [директор команды Макларен], прекрати прятаться, друг. Выходи вперед

Зак Браун просыпается в Арлингтоне, Техас, а у него 99+ сообщений и пропущенных звонков

Хэмилтон впервые на подиуме с Феррари, Алонсо не финишировал, ужас для Ферстаппена, двойной нестарт Макларен

Фаны Ферстаппена прямо сейчас

Як це бути фанатом Ферстапппена у 2026 році

Антонелли и Джордж Рассел

Антонелли и Рассел со скучными первым и вторым местом. Тем временем Феррари