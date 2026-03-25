Маленький фан Формулы-1 заключил пари, чтобы попасть на гонку: кто из пилотов помог ему выиграть

6-летний Илан Гомез из Флориды занимается картингом и мечтает увидеть вживую Гран-при Формулы-1. Мальчик поспорил с отцом на лайки и комментарии в соцсети – и результат поразил всех.

Илан обнародовал в своем инстаграме обращение ко всем подписчикам с просьбой поддержать его челлендж и набрать 10 тысяч лайков, а также хотя бы один комментарий от настоящего аккаунта пилота Формулы-1. Вряд ли он ожидал, что произойдет дальше.

Сколько лайков удалось собрать 6-летнему картингисту?

Сообщение Илана мгновенно стало вирусным и привлекло внимание не только 3 тысяч его фолловеров, но и множества других фанатов Формулы-1 и просто неравнодушных пользователей.

Отметку в 10 тысяч лайков удалось преодолеть без проблем за считанные часы. А не прошло и суток – и под видео было уже более 600 тысяч отметок "нравится".

А главное – свои комментарии оставили сразу несколько пилотов. Бразилец Габриэль Бортолето из Audi написал "Приведите его на гонку". Француз Эстебан Окон из Alpine добавил "Скоро увидимся, друг". А британец Оливер Берман из Haas просто поставил эмоджи с приветствием рукой ко лбу.

Теперь дело за отцом Илана – выполнит ли тот обещание впервые отвести 6-летнего мальчика на трибуны трассы Формулы-1.

