Ілан оприлюднив у своєму інстаграмі звернення до усіх підписників з проханням підтримати його челендж і набрати 10 тисяч лайків, а також бодай один коментар від справжнього акаунту пілота Формули-1. Навряд він очікував, що станеться далі.

Скільки лайків вдалося зібрати 6-річному картингісту?

Допис Ілана миттєво став вірусним і привернув увагу не лише 3 тисяч його фоловерів, але й безлічі інших фанатів Формули-1 та й просто небайдужих користувачів.

Позначку у 10 тисяч вподобайок вдалося подолати без жодних проблем за лічені години. А не минуло й доби – і під відео було вже понад 600 тисяч позначок "подобається".

А головне – свої коментарі залишили одразу декілька пілотів. Бразилець Габріель Бортолето з Audi написав "Приведіть його на гонку". Француз Естебан Окон з Alpine додав "Скоро побачимося, друже". А британець Олівер Берман з Haas просто поставив емоджі з привітанням рукою до чола.

Тепер справа за батьком Ілана – чи виконає той обіцянку вперше відвести 6-річного хлопчика на трибуни траси Формули-1.

Який Гран-прі Ілан може відвідати у найближчі місяці?