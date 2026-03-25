Ілан оприлюднив у своєму інстаграмі звернення до усіх підписників з проханням підтримати його челендж і набрати 10 тисяч лайків, а також бодай один коментар від справжнього акаунту пілота Формули-1. Навряд він очікував, що станеться далі.
Скільки лайків вдалося зібрати 6-річному картингісту?
Допис Ілана миттєво став вірусним і привернув увагу не лише 3 тисяч його фоловерів, але й безлічі інших фанатів Формули-1 та й просто небайдужих користувачів.
Позначку у 10 тисяч вподобайок вдалося подолати без жодних проблем за лічені години. А не минуло й доби – і під відео було вже понад 600 тисяч позначок "подобається".
А головне – свої коментарі залишили одразу декілька пілотів. Бразилець Габріель Бортолето з Audi написав "Приведіть його на гонку". Француз Естебан Окон з Alpine додав "Скоро побачимося, друже". А британець Олівер Берман з Haas просто поставив емоджі з привітанням рукою до чола.
Тепер справа за батьком Ілана – чи виконає той обіцянку вперше відвести 6-річного хлопчика на трибуни траси Формули-1.
Який Гран-прі Ілан може відвідати у найближчі місяці?
- Вже цими вихідними третій етап чемпіонату прийматиме траса "Сузука" в Японії, гонка відбудеться у неділю, 29 березня, о 8 годині ранку за київським часом.
- Після цього у чемпіонаті настане незапланована павза: через безпекову ситуацію Гран-прі Бахрейну та Гран-прі Саудівської Аравії не відбудуться, що означатиме жодної гонки у квітні.
- Найзручнішим для Ілана, який мешкає у Флориді, буде Гран-прі Маямі, який тепер стане четвертою гонкою сезону і запланований на 1-3 травня.