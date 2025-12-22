Такое не удавалось Шумахеру: Ферстаппен установил рекорд, который может быть вечным в Формуле-1

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен переписал историю "королевских гонок". 28-летний пилот Ред Булл сумел сделать то, что не удавалось Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону.

Макс Ферстаппен стал первым пилотом Формулы-1, который одержал 71 победу за первые 11 сезонов. Голландец возглавил исторический рейтинг автогонщиков за этот отрезок карьеры, сообщает 24 Канал.

Как Ферстаппену удалось опередить Шумахера и Хэмилтона?

Для сравнения, британец Льюис Хэмилтон за свои первые 11 сезонов одержал 62 победы, а легендарный немец Михаэль Шумахер – 53. Впрочем, стоит учитывать то, что эти пилоты выступали в разные эпохи, а потому условия были разными. И все же это не умаляет достижения Ферстаппена.

Ферстаппен превзошел Хэмилтона и Шумахера / фото Sportskeeda F1

Отметим, что Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17 лет, став самым молодым пилотом в истории Формулы-1. С первых сезонов Макс демонстрировал агрессивный стиль, достигая максимального результата даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Решающим фактором доминирования Ферстаппена стало сотрудничество с Ред Булл. Австрийская команда создала болид, который идеально подходит под стиль нидерландца.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен не смог побить рекорд Шумахера по количеству чемпионств полученных подряд.

Почему Хэмилтон и Ферстаппен не смогли завоевать больше побед?