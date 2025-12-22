Укр Рус
Такое не удавалось Шумахеру: Ферстаппен установил рекорд, который может быть вечным в Формуле-1
22 декабря, 17:05
2

Такое не удавалось Шумахеру: Ферстаппен установил рекорд, который может быть вечным в Формуле-1

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Макс Ферстаппен стал первым пилотом Формулы-1, который одержал 71 победу за первые 11 сезонов, превзойдя Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
  • Его успеху способствовали большое количество гонок в сезоне, техническая стабильность команды Ред Булл и отсутствие равноценного напарника.

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен переписал историю "королевских гонок". 28-летний пилот Ред Булл сумел сделать то, что не удавалось Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону.

Макс Ферстаппен стал первым пилотом Формулы-1, который одержал 71 победу за первые 11 сезонов. Голландец возглавил исторический рейтинг автогонщиков за этот отрезок карьеры, сообщает 24 Канал.

Как Ферстаппену удалось опередить Шумахера и Хэмилтона?

Для сравнения, британец Льюис Хэмилтон за свои первые 11 сезонов одержал 62 победы, а легендарный немец Михаэль Шумахер – 53. Впрочем, стоит учитывать то, что эти пилоты выступали в разные эпохи, а потому условия были разными. И все же это не умаляет достижения Ферстаппена.

Ферстаппен превзошел Хэмилтона и Шумахера / фото Sportskeeda F1

Отметим, что Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17 лет, став самым молодым пилотом в истории Формулы-1. С первых сезонов Макс демонстрировал агрессивный стиль, достигая максимального результата даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Решающим фактором доминирования Ферстаппена стало сотрудничество с Ред Булл. Австрийская команда создала болид, который идеально подходит под стиль нидерландца.

Почему Хэмилтон и Ферстаппен не смогли завоевать больше побед?

  • Михаэль Шумахер значительную часть карьеры провел в эпоху, когда сезон чемпионата состоял из меньшего количества гонок. Кроме того, тогда конкуренция между командами была равной. А вот Хэмилтон несколько сезонов выступал за Мерседес, когда немецкая команда теряла доминирование.
  • В случае с Ферстаппеном соединилось несколько факторов, которые позволили ему превзойти легенд: большое количество гонок в сезоне, техническая стабильность Ред Булл, отсутствие равноценного напарника.
  • Это подтверждает статистика по проценту побед в первые 11 сезонов. По данным STATS F1, Ферстаппен выиграл 30,47% гонок за этот период, тогда как показатели Шумахера и Хэмилтона были несколько лучше: 32,52% и 31,16% соответственно.