Такое не удавалось Шумахеру: Ферстаппен установил рекорд, который может быть вечным в Формуле-1
- Макс Ферстаппен стал первым пилотом Формулы-1, который одержал 71 победу за первые 11 сезонов, превзойдя Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
- Его успеху способствовали большое количество гонок в сезоне, техническая стабильность команды Ред Булл и отсутствие равноценного напарника.
Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен переписал историю "королевских гонок". 28-летний пилот Ред Булл сумел сделать то, что не удавалось Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону.
Макс Ферстаппен стал первым пилотом Формулы-1, который одержал 71 победу за первые 11 сезонов. Голландец возглавил исторический рейтинг автогонщиков за этот отрезок карьеры, сообщает 24 Канал.
Как Ферстаппену удалось опередить Шумахера и Хэмилтона?
Для сравнения, британец Льюис Хэмилтон за свои первые 11 сезонов одержал 62 победы, а легендарный немец Михаэль Шумахер – 53. Впрочем, стоит учитывать то, что эти пилоты выступали в разные эпохи, а потому условия были разными. И все же это не умаляет достижения Ферстаппена.
Ферстаппен превзошел Хэмилтона и Шумахера / фото Sportskeeda F1
Отметим, что Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17 лет, став самым молодым пилотом в истории Формулы-1. С первых сезонов Макс демонстрировал агрессивный стиль, достигая максимального результата даже при неблагоприятных обстоятельствах.
Решающим фактором доминирования Ферстаппена стало сотрудничество с Ред Булл. Австрийская команда создала болид, который идеально подходит под стиль нидерландца.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен не смог побить рекорд Шумахера по количеству чемпионств полученных подряд.
Почему Хэмилтон и Ферстаппен не смогли завоевать больше побед?
- Михаэль Шумахер значительную часть карьеры провел в эпоху, когда сезон чемпионата состоял из меньшего количества гонок. Кроме того, тогда конкуренция между командами была равной. А вот Хэмилтон несколько сезонов выступал за Мерседес, когда немецкая команда теряла доминирование.
- В случае с Ферстаппеном соединилось несколько факторов, которые позволили ему превзойти легенд: большое количество гонок в сезоне, техническая стабильность Ред Булл, отсутствие равноценного напарника.
- Это подтверждает статистика по проценту побед в первые 11 сезонов. По данным STATS F1, Ферстаппен выиграл 30,47% гонок за этот период, тогда как показатели Шумахера и Хэмилтона были несколько лучше: 32,52% и 31,16% соответственно.