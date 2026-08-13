Победителем турнира стал французский ПСЖ. Команда Луиса Энрике обыграла "Астон Виллу" со счетом 2:1 и завоевала второй Суперкубок УЕФА подряд, сообщает 24 Канал.

Как Забарный "разозлил" россиян

Среди победителей турнира был и украинец Илья Забарный. Хотя защитник и провел всю игру на скамейке запасных, он был в заявке и получил свою медаль за победу.

После матча Илья оказался в эпицентре неприятной истории. Украинец разместил у себя в инстаграме командное фото с Суперкубком, на которое также попал российский вратарь Матвей Сафонов. Однако опубликовано было не оригинальное фото.



Как Забарный изменил оригинальное фото с Сафоновым / фото из интернета

Забарный банально вырезал середину снимка, чтобы россиянина не было видно. Кроме того, в результате этого исчезла еще и половина лица Хвичи Кварацхелии. Этим Илья вызвал истерику среди российских интернет-пользователей.

За такое следовало бы оштрафовать как минимум, а в идеале – выгнать

Большой фотож*пер

Это первые полтора года Сафонова в Париже

Бесславно просидел весь матч на скамейке, в плей-офф победной ЛЧ провел целых 15 минут, на фото застенчиво стоял в углу

У этого недочеловека нет ума

Он настолько деградировал, что, пожалуй, даже чашку с ложкой самостоятельно держать не умеет

Мелкий и закомплексованный хох*л. Это даже смеха не вызывает, только жалость

Не заслужил ни одной медали, сидит в фотошопе и балуется

Как у россиян "горит" от фотографии Забарного:

Забарный специально обрезал Сафонова?

Интересно, что через несколько минут после этого Забарный удалил это фото, оставив только себя с трофеем в руках. Кроме того, защитник еще и заблокировал комментарии к этому посту.

К слову, скорее всего, украинец "обрезал" Сафонова не специально. Фото было опубликовано в виде "карусели", когда второй снимок является продолжением первого.

Если пропорции фото не сохранены, то при их "склеивании" снимок не получится целостным. Поскольку Сафонов стоял по центру, именно эта часть объединенной фотографии и получилась непропорциональной.

Карьера Забарного в ПСЖ: что известно

Напомним, что Забарный перешел в ПСЖ летом 2025 года. Тогда парижане заплатили за игрока сборной Украины 63 миллиона евро английскому "Борнмуту".

В итоге Илья пока является игроком ротации и в еврокубковых матчах в основном не выходит в стартовом составе. Зато в чемпионате и Кубке страны Забарный обычно выходил с первых минут.

В свой дебютный сезон во Франции Илья стал победителем Лиги 1 и помог ПСЖ во второй раз выиграть Лигу чемпионов. При этом основным вратарем французов стал россиянин Матвей Сафонов.

Это вызвало возмущение у украинских болельщиков, но Забарный сразу же выразил свое отношение к вратарю. Он заявил, что не дружит с ним и их связывают лишь профессиональные обязанности.