В Бундеслиге защитник забил безумный гол ударом бисиклетой: видео шедевра

В пятницу, 21 февраля, состоялся стартовый матч 23 тура немецкой Бундеслиги. В нем Фрайбург дома принимал Вердер.

Хозяева разгромили своего соперника со счетом 5:0. Это позволило им продлить свою победную серию до четырех поединков и подняться в турнирной таблице в зону Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

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Эффектный гол француза

Украшением этой игры стал первый гол Фрайбурга. Его себе в актив записал правый защитник Килианн Сильдилья.

Француз на 15-й минуте открыл счет во встрече после подачи с углового. Навес пошел на ближний угол, но первым на мяче был игрок Вердера.

Однако он не смог нейтрализовать опасность, запустив свечу в штрафной площади. Тот опустился в район, где был Килианн, который в акробатическом прыжке ударом через себя не оставил шансов вратарю.

Килианн Сильдилья забил гол ударом через себя: смотрите видео

К слову. Килианн Сильдилья выступает за Фрайбург с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 13 поединков, в которых забил два мяча.

Отметим, что следующий матч "бразильцы из Брайсгау" проведут 2 марта на выезде против Аугсбурга. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.