Карпаты объявили нового главного тренера: кто будет поднимать "львов" из кризиса

В начале 2026 года львовские Карпаты получили нового главного тренера. Преемником Владислава Лупашко стал Франсиско Фернандес.

8 января львовский клуб объявил о начале сотрудничества с 45-летним испанским специалистом. "Львы" не стали раскрывать подробностей контракта с Франсиско Фернандесом, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

Кто будет помогать Фернандесу в Карпатах?

Интересно, что испанцу во Львове будет помогать предыдущий тренерский штаб, который сохранился почти в полном составе. Львовский клуб только покинули Владислав Лупашко и его помощник Игорь Ермаков.

Интересно, что Лупашко уже интересуются два иностранных клуба, один из которых борется за попадание в Лигу чемпионов.

В тренерский штаб Франа попали: Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук. Также вместе из Испании с Фернандесом в Карпаты приехал 47-летний испанский ассистент Висенте Фустер Руис.

Что известно о Фране Фернандесе?

Тренерская деятельность Фернандеса началась в скромных испанских клубах – Полидепортиво, Адра и Эспаньол дель Алькуян.

В 2012-м попал в структуру Альмерии, где поработал с юношеской командой, после чего возглавил вторую команду Б. Впоследствии был исполняющим обязанности главного тренера первой команды и полноценным наставником.

В 2019 году Фернандес стал главным тренером Алькоркона, куда вернулся в 2021-м после работы в Тенерифе (13 матчей).

Его последним клубом перед тем, как возглавить Карпаты, стал Реал Мурсия (41 игра). Данные взяты с портала Transfermarkt.

В какой ситуации Карпаты ушли на зимний перерыв?

Львовский клуб вылетел из Кубка Украины, поэтому продолжил борьбу лишь в УПЛ. В текущем сезоне 2025 – 2026 Карпаты после 16-ти туров идут на 9-м месте турнирной таблицы. "Львы" набрали 19 баллов.

Отставание от восьмой луганской Зари составляет 4 очка.

Сейчас львовяне находятся в отпуске, после чего соберутся во Львове и отправятся на зарубежные сборы в Испанию. Именно там нового наставника презентуют команде.