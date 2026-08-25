Тренер Карпат пережил тяжелую утрату

Главный тренер Карпат Франсиско Фернандес переживает тяжелый период в семье. Испанский специалист потерял мать.

Львовский клуб выразил тренеру слова поддержки и соболезнования в связи со смертью близкого человека. В Карпатах разделили горе тренера и его семьи в сети Threads.

Карпаты поддержали Фернандеса

Львовяне публично отреагировали на трагическое известие и обратились к своему главному тренеру. "Зелено-белые" выразили искренние соболезнования Франсиско Фернандесу и его близким.

Футбольный клуб "Карпаты" выражает искренние соболезнования главному тренеру команды Франсиско Фернандесу в связи с тяжелой утратой – смертью матери. Мы разделяем боль главного тренера и его семьи и выражаем слова поддержки в это трудное время,

– говорится в заявлении "львов".

Для испанского специалиста это личное испытание на фоне успешного старта команды в новом сезоне.

Фернандес успешно начал сезон

Франсиско Фернандес возглавил "Карпаты" в январе 2026 года, сменив на этом посту Владислава Лупашко. По итогам прошлого сезона львовяне финишировали на девятой позиции в Украинской Премьер-лиге.

Новую кампанию "львы" начали гораздо увереннее. Команда под руководством испанца одержала три победы в трех стартовых матчах чемпионата.

Кроме того, "Карпаты" продолжают борьбу в Кубке Украины. Львовский клуб уже преодолел стадию 1/32 финала, обыграв "Оболонь", и пробился в 1/16 финала турнира.