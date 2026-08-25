Львівський клуб висловив наставнику слова підтримки та співчуття через смерть близької людини. У Карпатах розділили біль тренера та його родини у мережі Threads.

Карпати підтримали Фернандеса

Львів’яни публічно відреагували на трагічну звістку та звернувся до свого головного тренера. Зелено-білі висловили щирі співчуття Франсіско Фернандесу та його близьким.

Футбольний клуб Карпати висловлює щирі співчуття головному тренеру команди Франсіско Фернандесу з приводу тяжкої втрати – смерті матері. Розділяємо біль головного тренера та його родини й висловлюємо слова підтримки у цей важкий час,

– йдеться у заяві "левів".

Для іспанського фахівця це особисте випробування на тлі успішного старту команди в новому сезоні.

Фернандес успішно розпочав сезон

Франсіско Фернандес очолив Карпати у січні 2026 року, змінивши на посаді Владислава Лупашка. За підсумками минулого сезону львів'яни фінішували на дев'ятій позиції в Українській Прем'єр-лізі.

Нову кампанію "леви" розпочали значно впевненіше. Команда під керівництвом іспанця здобула три перемоги у трьох стартових матчах чемпіонату.

Окрім цього, Карпати продовжують боротьбу в Кубку України. Львівський клуб уже подолав стадію 1/32 фіналу, здолавши Оболонь, та пробився до 1/16 фіналу турніру.