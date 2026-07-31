31 липня визначилися пари кваліфікаційного раунду. Як і минулого сезону, діятиме оновлений регламент змагань, який додає інтриги повністю сліпим жеребом та відсутністю овертаймів у матчах аж до фіналу, пише 24 Канал.
Хто учасники Кубка України з футболу 2026 – 2027
Першими свої матчі зіграють команди регіональних асоціацій. Це найнижчий рівень змагального дорослого футболу в Україні, але навіть ці колективи за принципами кубкового турніру отримують шанс позмагатися на рівні з іменитими клубами.
Загалом структура учасників Кубка виглядає так:
- 18 команд регіональних асоціацій (кваліфікаційний раунд)
- 6 команд Асоціації аматорського футболу України (1/32 фіналу)
- 15 команд Другої ліги (1/32 фіналу)
- 14 команд Першої ліги (1/32 фіналу)
- 12 з 16 команд УПЛ (1/32 фіналу)
- 4 представники України в єврокубках – Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо (1/16 фіналу)
Розклад матчів Кубка України 2026 – 2027
- 31 липня – жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу
- 9 – 11 серпня 2026 – кваліфікаційний раунд
- 21 – 23 серпня 2026 – 1/32 фіналу
- 8 – 10 вересня 2026 – 1/16 фіналу;
- 27 – 29 жовтня 2026 – 1/8 фіналу;
- 2 – 4 березня 2027 – 1/4 фіналу;
- 20 – 22 квітня 2027 – 1/2 фіналу;
- Базова дата 19 травня 2027 – фінал
Кваліфікаційний раунд
- A1. Новий Розділ – Миколаїв
- A2. Покуття – Довбуш
- A3. Агрон – Луцьксантехмонтаж №536
- B1. Колос – Новожуків
- B2. Дружба-Козаки – Vivad
- B3. Чайка Вишгород – Калинівка
- C1. Ukrainian Team – Решетилівка
- C2. Інгул – Пальміра
- C3. Iron – Базис
1/32 фіналу
- Куликів-Білка – Переможець C2
- Локомотив Київ – Пробій Городенка
- Дністер Заліщики – Лівий Берег
- Нива Вінниця – Рух Львів
- Брацлав – Олександрія
- Чорноморець – Вільхівці, Івано-Франківська обл.
- Агротех Тишківка – Вільхівці, Закарпатська обл.
- Скала 1911 Стрий – Зоря Луганськ
- Переможець B2 – Переможець C3
- Поділля Хмельницький – Вікторія Суми
- Авангард Лозова – Кудрівка
- Епіцентр Кам'янець-Подільський – То4ка Одеса
- Колос Ковалівка – ЮКСА Тарасівка
- Переможець C1 – Прикарпаття Івано-Франківськ
- Диназ Вишгород – Фенікс-Маріуполь
- Харків – Переможець B3
- Маяк Сарни – Полтава
- Верес Рівне – Інгулець Петрове
- Кривбас Кривий Ріг – Рокита
- Переможець A1 – Атлет Київ
- Ребел Київ – Агробізнес
- Металург Запоріжжя – Олімпія Савинці
- Карпати Львів – Оболонь Київ
- Карбон Черкаси – Переможець A2
- Переможець A3 – Чернігів
- Буковина Чернівці – Нива Тернопіль
- Переможець B1 – Тростянець
- Пенуел Кривий Ріг – Металіст Харків