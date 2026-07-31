31 июля определились пары квалификационного раунда. Как и в прошлом сезоне, будет действовать обновленный регламент соревнований, который добавляет интригу благодаря полностью "слепому" жеребьевке и отсутствию овертаймов в матчах вплоть до финала, пишет 24 Канал.

Кто участвует в Кубке Украины по футболу 2026–2027

Первыми свои матчи сыграют команды региональных ассоциаций. Это самый низкий уровень соревновательного взрослого футбола в Украине, но даже эти коллективы по принципам кубкового турнира получают шанс побороться наравне с именитыми клубами.

В целом структура участников Кубка выглядит так:

18 команд региональных ассоциаций (квалификационный раунд)

6 команд Ассоциации любительского футбола Украины (1/32 финала)

15 команд Второй лиги (1/32 финала)

14 команд Первой лиги (1/32 финала)

12 из 16 команд УПЛ (1/32 финала)

4 представителя Украины в еврокубках – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо (1/16 финала)

Расписание матчей Кубка Украины 2026–2027

31 июля – жеребьевка квалификационного раунда и 1/32 финала

9–11 августа 2026 года – квалификационный раунд

21–23 августа 2026 года – 1/32 финала

8 – 10 сентября 2026 года – 1/16 финала;

27–29 октября 2026 года – 1/8 финала;

2 – 4 марта 2027 года – 1/4 финала;

20–22 апреля 2027 года – 1/2 финала;

Базовая дата 19 мая 2027 года – финал

Квалификационный раунд

A1. Новый Раздел – Николаев

A2. Покутье – Довбуш

A3. Агрон – Луцксантехмонтаж №536

B1. Колос – Новожуков

B2. Дружба-Козаки – Vivad

B3. Чайка Вышгород – Калиновка

C1. Ukrainian Team – Решетиловка

C2. Ингул – Пальмира

C3. Айрон – Базис

1/32 финала