31 июля определились пары квалификационного раунда. Как и в прошлом сезоне, будет действовать обновленный регламент соревнований, который добавляет интригу благодаря полностью "слепому" жеребьевке и отсутствию овертаймов в матчах вплоть до финала, пишет 24 Канал.
Кто участвует в Кубке Украины по футболу 2026–2027
Первыми свои матчи сыграют команды региональных ассоциаций. Это самый низкий уровень соревновательного взрослого футбола в Украине, но даже эти коллективы по принципам кубкового турнира получают шанс побороться наравне с именитыми клубами.
В целом структура участников Кубка выглядит так:
- 18 команд региональных ассоциаций (квалификационный раунд)
- 6 команд Ассоциации любительского футбола Украины (1/32 финала)
- 15 команд Второй лиги (1/32 финала)
- 14 команд Первой лиги (1/32 финала)
- 12 из 16 команд УПЛ (1/32 финала)
- 4 представителя Украины в еврокубках – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо (1/16 финала)
Расписание матчей Кубка Украины 2026–2027
- 31 июля – жеребьевка квалификационного раунда и 1/32 финала
- 9–11 августа 2026 года – квалификационный раунд
- 21–23 августа 2026 года – 1/32 финала
- 8 – 10 сентября 2026 года – 1/16 финала;
- 27–29 октября 2026 года – 1/8 финала;
- 2 – 4 марта 2027 года – 1/4 финала;
- 20–22 апреля 2027 года – 1/2 финала;
- Базовая дата 19 мая 2027 года – финал
Квалификационный раунд
- A1. Новый Раздел – Николаев
- A2. Покутье – Довбуш
- A3. Агрон – Луцксантехмонтаж №536
- B1. Колос – Новожуков
- B2. Дружба-Козаки – Vivad
- B3. Чайка Вышгород – Калиновка
- C1. Ukrainian Team – Решетиловка
- C2. Ингул – Пальмира
- C3. Айрон – Базис
1/32 финала
- Куликов-Билка – Победитель C2
- Локомотив Киев – Пробой Городенка
- Днестр Залещики – Левый Берег
- Нива Винница – Рух Львов
- Брацлав – Александрия
- Черноморец – Вильховцы, Ивано-Франковская обл.
- Агротех Тишковка – Вильховцы, Закарпатская обл.
- Скала 1911 Стрый – Заря Луганск
- Победитель B2 – Победитель C3
- Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы
- Авангард Лозовая – Кудривка
- Эпицентр Каменец-Подольский – То4ка Одесса
- Колос Коваливка – ЮКСА Тарасовка
- Победитель C1 – Прикарпатье Ивано-Франковск
- Диназ Вышгород – Феникс-Мариуполь
- Харьков – Победитель B3
- Маяк Сарны – Полтава
- Верес Ровно – Ингулец Петрово
- Кривбасс Кривой Рог – Рокита
- Победитель A1 – Атлет Киев
- Ребел Киев – Агробизнес
- Металлург Запорожье – Олимпия Савинцы
- Карпаты Львов – Оболонь Киев
- Карбон Черкассы – Победитель A2
- Победитель A3 – Чернигов
- Буковина Черновцы – Нива Тернополь
- Победитель B1 – Тростянец
- Пенуэл Кривой Рог – Металлист Харьков