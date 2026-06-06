Демонстративно проигнорировали легенду: украинские футболисты отказались пожимать руку Тотти
Игроки Ruh Media Team публично отказались пожимать руку Франческо Тотти во время медиафутбольного турнира. Причиной стала неоднозначная позиция легендарного итальянца относительно России.
Украинские футболисты в очередной раз напомнили, что спортивная репутация не может быть оправданием для сотрудничества со страной-агрессором. На этот раз принципиальную позицию продемонстрировали представители Ruh Media Team во время встречи с легендой мирового футбола Франческо Тотти, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Лучший игрок Лиги чемпионов 2025/2026 отказался говорить на русском языке
Кто отказался пожимать руку Тотти?
Игроки Ruh Media Team Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий отказались пожать руку легендарному Франческо Тотти перед стартом выставочного матча с участием футбольных звезд и популярных блогеров.
Видео момента быстро распространилось в соцсетях и вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков.
Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий проигнорировали Франческо Тотти: смотрите видео
Футболисты не скрывали причин своего решения. Они считают неприемлемыми контакты с лицами, которые после начала полномасштабной войны соглашались участвовать в мероприятиях, связанных с Россией.
Почему украинцы возмущены действиями Тотти?
Весной 2025 года Франческо Тотти оказался в центре скандала из-за поездки в Москву. Бывший капитан Ромы стал почетным гостем спортивного мероприятия в России, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины.
Визит вызвал волну критики как среди украинских болельщиков, так и в Италии. Немало фанатов и общественных деятелей призвали легенду отказаться от поездки, однако Тотти все же посетил мероприятие.
Именно поэтому украинские игроки решили продемонстрировать свою позицию и отказались от традиционного жеста уважения.
Легенда Ромы и чемпион мира
- Франческо Тотти является одним из величайших футболистов в истории Италии. Всю профессиональную карьеру он провел в составе Ромы, став настоящим символом римского клуба.
- За "волков" Тотти сыграл около матчей, забил более 300 голов и выиграл чемпионат Италии сезона-2000/01. Вместе со сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году на мундиале в Германии.