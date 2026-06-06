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Sport News 24 Футбол Демонстративно проигнорировали легенду: украинские футболисты отказались пожимать руку Тотти
6 июня, 15:12
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Демонстративно проигнорировали легенду: украинские футболисты отказались пожимать руку Тотти

Николай Брежицкий

Игроки Ruh Media Team публично отказались пожимать руку Франческо Тотти во время медиафутбольного турнира. Причиной стала неоднозначная позиция легендарного итальянца относительно России.

Украинские футболисты в очередной раз напомнили, что спортивная репутация не может быть оправданием для сотрудничества со страной-агрессором. На этот раз принципиальную позицию продемонстрировали представители Ruh Media Team во время встречи с легендой мирового футбола Франческо Тотти, сообщает 24 Канал.

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Кто отказался пожимать руку Тотти?

Игроки Ruh Media Team Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий отказались пожать руку легендарному Франческо Тотти перед стартом выставочного матча с участием футбольных звезд и популярных блогеров.

Видео момента быстро распространилось в соцсетях и вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков.

Дмитрий Глубокий и Артем Сохацкий проигнорировали Франческо Тотти: смотрите видео

Футболисты не скрывали причин своего решения. Они считают неприемлемыми контакты с лицами, которые после начала полномасштабной войны соглашались участвовать в мероприятиях, связанных с Россией.

Почему украинцы возмущены действиями Тотти?

Весной 2025 года Франческо Тотти оказался в центре скандала из-за поездки в Москву. Бывший капитан Ромы стал почетным гостем спортивного мероприятия в России, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины.

Визит вызвал волну критики как среди украинских болельщиков, так и в Италии. Немало фанатов и общественных деятелей призвали легенду отказаться от поездки, однако Тотти все же посетил мероприятие.

Именно поэтому украинские игроки решили продемонстрировать свою позицию и отказались от традиционного жеста уважения.

Легенда Ромы и чемпион мира

  • Франческо Тотти является одним из величайших футболистов в истории Италии. Всю профессиональную карьеру он провел в составе Ромы, став настоящим символом римского клуба.
  • За "волков" Тотти сыграл около матчей, забил более 300 голов и выиграл чемпионат Италии сезона-2000/01. Вместе со сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году на мундиале в Германии.

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