Українські футболісти вкотре нагадали, що спортивна репутація не може бути виправданням для співпраці з країною-агресоркою. Цього разу принципову позицію продемонстрували представники Ruh Media Team під час зустрічі з легендою світового футболу Франческо Тотті, повідомляє 24 Канал.

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Хто відмовився тиснути руку Тотті?

Гравці Ruh Media Team Дмитро Глубокий та Артем Сохацький відмовилися тиснути руку легендарному Франческо Тотті перед стартом виставкового матчу за участю футбольних зірок та популярних блогерів.

Відео моменту швидко поширилося у соцмережах і викликало жваве обговорення серед уболівальників.

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Дмитро Глубокий та Артем Сохацький проігнорували Франческо Тотті: дивіться відео

Футболісти не приховували причин свого рішення. Вони вважають неприйнятними контакти з особами, які після початку повномасштабної війни погоджувалися брати участь у заходах, пов'язаних із Росією.

Чому українці обурені діями Тотті?

Навесні 2025 року Франческо Тотті опинився в центрі скандалу через поїздку до Москви. Колишній капітан Роми став почесним гостем спортивного заходу в Росії, попри повномасштабну агресію проти України.

Візит викликав хвилю критики як серед українських уболівальників, так і в Італії. Чимало фанатів та громадських діячів закликали легенду відмовитися від поїздки, однак Тотті все ж відвідав захід.

Саме через це українські гравці вирішили продемонструвати свою позицію та відмовилися від традиційного жесту поваги.

Легенда Роми та чемпіон світу